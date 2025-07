Контракт подошел к концу. Экс-форвард сборной Англии попрощался с Ньюкаслом

Английский форвард Каллум Уилсон написал прощальное письмо клубу «Ньюкасл» по завершению срока действия контракта.

С июля этого года футболист перешел в статус свободного агента.

«Время сказать прощай после невероятных нескольких лет в Туне.

Спасибо за все. Мы стояли бок о бок и во взлетах, и в падениях, помогая клубу достигать новых вершин.

Я очень горжусь тем, что имел честь носить легендарную девятую футболку и добавить к ней еще немного истории. Забивать на «Галлоугейт Энд» действительно так особенно, как об этом говорят.

Все хорошее когда-то заканчивается, но нет сомнения, что «Ньюкасл Юнайтед» всегда будет иметь место в моем сердце и сердцах моей семьи.

Спасибо за воспоминания», – написал Уилсон.

Каллум отыграл в футболке «Ньюкасла» пять сезонов. Нападающему удалось принять участие в 130 поединках за клуб, отдав 11 ассистов и оформив 49 голов.

Также на счету Уилсона девять матчей в составе национальной сборной Англии, за которую Каллум забил два мяча.

Callum Wilson has confirmed he will depart Newcastle United after five seasons at the club.



From scoring on his debut against West Ham in 2020 to wearing the iconic number 9 shirt, Callum has played a huge part in our success in recent years and we thank him for all his… pic.twitter.com/we96dqzxB5