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Англия
07 июля 2025, 15:47 | Обновлено 07 июля 2025, 15:49
787
0

Контракт подошел к концу. Экс-форвард сборной Англии попрощался с Ньюкаслом

Каллум Уилсон покинул команду после пяти лет сотрудничества

07 июля 2025, 15:47 | Обновлено 07 июля 2025, 15:49
787
0
Контракт подошел к концу. Экс-форвард сборной Англии попрощался с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Уилсон

Английский форвард Каллум Уилсон написал прощальное письмо клубу «Ньюкасл» по завершению срока действия контракта.

С июля этого года футболист перешел в статус свободного агента.

«Время сказать прощай после невероятных нескольких лет в Туне.

Спасибо за все. Мы стояли бок о бок и во взлетах, и в падениях, помогая клубу достигать новых вершин.

Я очень горжусь тем, что имел честь носить легендарную девятую футболку и добавить к ней еще немного истории. Забивать на «Галлоугейт Энд» действительно так особенно, как об этом говорят.

Все хорошее когда-то заканчивается, но нет сомнения, что «Ньюкасл Юнайтед» всегда будет иметь место в моем сердце и сердцах моей семьи.

Спасибо за воспоминания», – написал Уилсон.

Каллум отыграл в футболке «Ньюкасла» пять сезонов. Нападающему удалось принять участие в 130 поединках за клуб, отдав 11 ассистов и оформив 49 голов.

Также на счету Уилсона девять матчей в составе национальной сборной Англии, за которую Каллум забил два мяча.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
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