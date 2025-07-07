Контракт подошел к концу. Экс-форвард сборной Англии попрощался с Ньюкаслом
Каллум Уилсон покинул команду после пяти лет сотрудничества
Английский форвард Каллум Уилсон написал прощальное письмо клубу «Ньюкасл» по завершению срока действия контракта.
С июля этого года футболист перешел в статус свободного агента.
«Время сказать прощай после невероятных нескольких лет в Туне.
Спасибо за все. Мы стояли бок о бок и во взлетах, и в падениях, помогая клубу достигать новых вершин.
Я очень горжусь тем, что имел честь носить легендарную девятую футболку и добавить к ней еще немного истории. Забивать на «Галлоугейт Энд» действительно так особенно, как об этом говорят.
Все хорошее когда-то заканчивается, но нет сомнения, что «Ньюкасл Юнайтед» всегда будет иметь место в моем сердце и сердцах моей семьи.
Спасибо за воспоминания», – написал Уилсон.
Каллум отыграл в футболке «Ньюкасла» пять сезонов. Нападающему удалось принять участие в 130 поединках за клуб, отдав 11 ассистов и оформив 49 голов.
Также на счету Уилсона девять матчей в составе национальной сборной Англии, за которую Каллум забил два мяча.
Callum Wilson has confirmed he will depart Newcastle United after five seasons at the club.— Newcastle United (@NUFC) July 7, 2025
From scoring on his debut against West Ham in 2020 to wearing the iconic number 9 shirt, Callum has played a huge part in our success in recent years and we thank him for all his… pic.twitter.com/we96dqzxB5
Callum Wilson. Goalscorer.— Newcastle United (@NUFC) July 7, 2025
Thank you for the memories, CW9 🫡 pic.twitter.com/f19Qgu1Jlw
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