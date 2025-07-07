Ноа Ланг перейдет в Наполи. Фабрицио Романо подтвердил
Нидерландский вингер присоединится к чемпиону Италии
Нидерландский вингер «ПСЖ» Ноа Ланг станет игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы готовятся к завершению перехода 26-летнего футболиста. Подписание 26-летнего вингера обойдет чемпиону Италии в 28 миллионов евро. Ланг будет зарабатывать 2.8 миллионов евро за сезон.
В прошедшем сезоне Ноа Ланг провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Осимхен определился с клубом, за который хочет выступать.
🚨💙 Noa Lang to Napoli, here we go! PSV Eindhoven and Napoli have exchanged documents for Dutch winger to join the Italian club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025
€28m package with sell-on clause agreed and long term deal in place for €2.8m net per season.
Next step, medical to be booked. pic.twitter.com/rD4R3FTd6t
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