Ноа Ланг перейдет в Наполи. Фабрицио Романо подтвердил

Нидерландский вингер «ПСЖ» Ноа Ланг станет игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы готовятся к завершению перехода 26-летнего футболиста. Подписание 26-летнего вингера обойдет чемпиону Италии в 28 миллионов евро. Ланг будет зарабатывать 2.8 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне Ноа Ланг провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Осимхен определился с клубом, за который хочет выступать.

