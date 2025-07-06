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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 12:45 |
306
1

Три четвертьфинала КЧМ вошли в пятерку самых посещаемых матчей

Первое место продолжает удерживать матч первого тура группового раунда

06 июля 2025, 12:45 |
306
1
Три четвертьфинала КЧМ вошли в пятерку самых посещаемых матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.

Три из четырех матчей 1/4 финала вошли в топ-5 самых посещаемых матчей турнира:

  • 80 619 – ПСЖ – Атлетико – 4:0
  • 76 611 – Реал – Боруссия – 3:2
  • 70 248 – Реал – Пачука – 3:1
  • 66 937 – ПСЖ – Бавария – 2:0
  • 65 782 – Челси – Палмейрас – 2:1
  • 65 574 – ПСЖ – Интер Майами – 4:0
  • 64 811 – Зальцбург – Реал – 0:3
  • 63 587 – Бавария – Бока Хуниорс – 2:1
  • 62 415 – Реал – Аль-Хильяль – 1:1
  • 62 149 – Реал – Ювентус – 1:0
  • 60 927 – Аль-Ахли – Интер Майами – 0:0
  • 60 914 – Интер Майами – Палмейрас – 2:2
  • 60 914 – Фламенго – Бавария – 2:4
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Чим ближче фінальна стадія, тим відвідуваність матчі вища. Це працює на усіх змаганнях
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