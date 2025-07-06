Клубный чемпионат мира06 июля 2025, 12:45 |
306
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Три четвертьфинала КЧМ вошли в пятерку самых посещаемых матчей
Первое место продолжает удерживать матч первого тура группового раунда
06 июля 2025, 12:45 |
306
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Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.
Три из четырех матчей 1/4 финала вошли в топ-5 самых посещаемых матчей турнира:
- 80 619 – ПСЖ – Атлетико – 4:0
- 76 611 – Реал – Боруссия – 3:2
- 70 248 – Реал – Пачука – 3:1
- 66 937 – ПСЖ – Бавария – 2:0
- 65 782 – Челси – Палмейрас – 2:1
- 65 574 – ПСЖ – Интер Майами – 4:0
- 64 811 – Зальцбург – Реал – 0:3
- 63 587 – Бавария – Бока Хуниорс – 2:1
- 62 415 – Реал – Аль-Хильяль – 1:1
- 62 149 – Реал – Ювентус – 1:0
- 60 927 – Аль-Ахли – Интер Майами – 0:0
- 60 914 – Интер Майами – Палмейрас – 2:2
- 60 914 – Фламенго – Бавария – 2:4
🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 6 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 6, 2025
80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸
🆕 76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪
70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽
🆕 66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪
65,782 Chelsea 🏴 - Palmeiras 🇧🇷
65,574 PSG 🇫🇷 - Inter Miami 🇺🇸
64,811 Real…
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