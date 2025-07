Три четвертьфинала КЧМ вошли в пятерку самых посещаемых матчей

Завершились четвертьфиналы клубного чемпионата мира.

Три из четырех матчей 1/4 финала вошли в топ-5 самых посещаемых матчей турнира:

🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 6 July):



80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸

🆕 76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪

70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽

🆕 66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪

65,782 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Palmeiras 🇧🇷

65,574 PSG 🇫🇷 - Inter Miami 🇺🇸

64,811 Real…