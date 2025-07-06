Другие новости06 июля 2025, 00:04 |
1965
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ФОТО. Криштиану Роналду не посетил похорон Диогу Жоты. Вот почему
Криштиану Роналду принял непростое решение
06 июля 2025, 00:04 |
1965
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Футбольный мир потрясён трагической гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в ДТП.
Похороны прошли 5 июля в португальском Гондомаре с участием игроков «Ливерпуля» и сборной Португалии.
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Криштиану Роналду не присутствовал, но оставил слова соболезнования в соцсетях.
The Mirror объяснил это так: «Роналду опасался появляться в крошечном городке Гондомар, ведь его присутствие могло затмить прощание с товарищем по команде и его младшим братом».
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