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06 июля 2025, 00:04 |
1965
1

ФОТО. Криштиану Роналду не посетил похорон Диогу Жоты. Вот почему

Криштиану Роналду принял непростое решение

06 июля 2025, 00:04 |
1965
1
ФОТО. Криштиану Роналду не посетил похорон Диогу Жоты. Вот почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота и Криштиану Роналду

Футбольный мир потрясён трагической гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в ДТП.

Похороны прошли 5 июля в португальском Гондомаре с участием игроков «Ливерпуля» и сборной Португалии.

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Криштиану Роналду не присутствовал, но оставил слова соболезнования в соцсетях.

The Mirror объяснил это так: «Роналду опасался появляться в крошечном городке Гондомар, ведь его присутствие могло затмить прощание с товарищем по команде и его младшим братом».

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фото lifestyle Диогу Жота Криштиану Роналду смерть
Максим Лапченко Источник: The Mirror
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