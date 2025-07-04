Полтава нарушила правила, чтобы иметь возможность играть в УПЛ

Новичок Украинской Премьер-лиги – футбольный клуб «Полтава» – подала в Комитет по аттестации УАФ неправдивые данные чтобы получить возможность сыграть в элитном дивизионе.

ОБ этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас. Стоит отметить, что ранее о проблемах полтавского коллектива рассказал генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

По информации источника, было расследовано дело о махинациях команды при прохождении процедуры аттестации накануне старта нового сезона. КДК УАФ доказал вину «Полтавы» – представители команды подали неправдивые данные, чтобы получить возможность играть в Премьер-лиге.

Следствием этого нарушения стал денежный штраф, который должен заплатить дебютант элитного дивизиона. Сумма составит 400 тысяч гривен. Официальное объявление решение КДК УАФ ожидается в ближайшее время.