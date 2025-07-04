Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава нарушила правила, чтобы иметь возможность играть в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 18:19 | Обновлено 04 июля 2025, 18:22
1087
2

Полтава нарушила правила, чтобы иметь возможность играть в УПЛ

По информации источника, новичок элитного дивизиона будет оштрафован из-за махинаций

04 июля 2025, 18:19 | Обновлено 04 июля 2025, 18:22
1087
2
Полтава нарушила правила, чтобы иметь возможность играть в УПЛ
СК Полтава

Новичок Украинской Премьер-лиги – футбольный клуб «Полтава» – подала в Комитет по аттестации УАФ неправдивые данные чтобы получить возможность сыграть в элитном дивизионе.

ОБ этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас. Стоит отметить, что ранее о проблемах полтавского коллектива рассказал генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

По информации источника, было расследовано дело о махинациях команды при прохождении процедуры аттестации накануне старта нового сезона. КДК УАФ доказал вину «Полтавы» – представители команды подали неправдивые данные, чтобы получить возможность играть в Премьер-лиге.

Следствием этого нарушения стал денежный штраф, который должен заплатить дебютант элитного дивизиона. Сумма составит 400 тысяч гривен. Официальное объявление решение КДК УАФ ожидается в ближайшее время.

По теме:
Наставник дебютанта УПЛ: «Кто не будет выдерживать – будем прощаться»
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)
Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава КДК УАФ Комитет по аттестации клубов УАФ Игорь Бурбас штрафы
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04 июля 2025, 18:00 10
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Футбол | 03 июля 2025, 22:25 3
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца

Артем может перейти в «Милан»

Нико Уильямс стал игроком с самым длинным контрактом на планете
Футбол | 04.07.2025, 17:40
Нико Уильямс стал игроком с самым длинным контрактом на планете
Нико Уильямс стал игроком с самым длинным контрактом на планете
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03.07.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Футбол | 03.07.2025, 23:02
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
НаКуй такую команду из УПЛ...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 77
Теннис
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 7
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем