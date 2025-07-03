Клуб Украинской Премьер-лиги столкнулся с проблемами при аттестации

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игорь Грищенко рассказал о процедуре аттестации футбольного клуба «Полтава». Оказалось, что представители новичка элитного дивизиона передали некорректные документы и могут быть наказаны:

«СК «Полтава» предоставил недостаточно корректные документы, и специалист, который давал этот отчет, я считаю, допустил ошибку. Сейчас по этому поводу ведется расследования причин этой ошибки.

Эта история рассматривается в КДК, и если там были попытки каким-то образом ввести в заблуждение должностных лиц из УАФ или Комитет по аттестации клубов, соответствующие лица, которые это делали, будут привлечены к ответственности за эти действия.

Но это точно не тот вопрос, который влияет на спортивный принцип и возможность или невозможность клуба участвовать в соревнованиях. Комитет предоставил возможность клубу предоставить соответствующие документы, которые отвечают требованиям.

Участие «Полтавы» в Премьер-лиге не находится под угрозой. Они получили аттестат для участия в соревнованиях, команду приняли в состав УПЛ. Проблема именно в документах. Если там было желание ввести в заблуждение, то лица, подававшие эти документы, должны быть наказаны. Но это точно не ставит под угрозу именно участие клуба», – ответил Грищенко.