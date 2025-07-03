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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 02:59 | Обновлено 03 июля 2025, 03:21
34
0

Полтава собирается усилиться экс-игроком Днепра-1

Никита Кононов выступал з команду ЮКСА Тарасовка

03 июля 2025, 02:59 | Обновлено 03 июля 2025, 03:21
34
0
Полтава собирается усилиться экс-игроком Днепра-1
ФК ЮКСА. Никита Кононов

Клуб «Полтава» продолжает подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге и работает над усилением состава. Первым летним новичком команды может стать 22-летний правый защитник ЮКСА Никита Кононов.

Кононов – воспитанник днепровского футбола, выступал за юношескую сборную Украины U-17, а также имеет опыт игры в УПЛ. В сезоне 2022/23 он провел 4 матча за «Днепр-1».

В прошлом сезоне футболист сыграл 9 матчей за ЮКСА во всех турнирах и отметился одним голом. Несмотря на то, что его контракт с клубом из Тарасовки действует до лета 2026 года, Кононов уже тренируется с «Полтавой».

«Полтава» напрямую вышла в элиту украинского футбола, заняв второе место в Первой лиге.

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Никита Кононов ЮКСА Тарасовка Полтава Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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