Полтава собирается усилиться экс-игроком Днепра-1

Клуб «Полтава» продолжает подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге и работает над усилением состава. Первым летним новичком команды может стать 22-летний правый защитник ЮКСА Никита Кононов.

Кононов – воспитанник днепровского футбола, выступал за юношескую сборную Украины U-17, а также имеет опыт игры в УПЛ. В сезоне 2022/23 он провел 4 матча за «Днепр-1».

В прошлом сезоне футболист сыграл 9 матчей за ЮКСА во всех турнирах и отметился одним голом. Несмотря на то, что его контракт с клубом из Тарасовки действует до лета 2026 года, Кононов уже тренируется с «Полтавой».

«Полтава» напрямую вышла в элиту украинского футбола, заняв второе место в Первой лиге.