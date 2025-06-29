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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 22:35 |
522
0

Новичок УПЛ определился с первыми летними новичками

«Полтава» усиливает линию обороны

29 июня 2025, 22:35 |
522
0
Новичок УПЛ определился с первыми летними новичками
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, после первого победного спарринга с «Кудровкой» «Полтава» определилась с двумя новичками, которым в начале следующей недели будет предложено подписать контракт. Речь идет о 21-летнем вратаре Никите Минчеве, который в прошлом сезоне выступал за «Агробизнес», и 22-летнем правом защитнике Никите Кононове из перволигового ФК «ЮКСА».

Также в активе Кононова выступления за юношескую сборную Украины. Они были на просмотре и произвели хорошее впечатление на тренерский штаб «Полтавы».

Следующий контрольный матч «горожане» проведут 6 июля с «Викторией».

Ранее сообщалось о том, что спарринг новичков УПЛ завершился победой «Полтавы».

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Полтава трансферы трансферы УПЛ Никита Кононов ЮКСА Тарасовка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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