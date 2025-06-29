Новичок УПЛ определился с первыми летними новичками

Как стало известно Sport.ua, после первого победного спарринга с «Кудровкой» «Полтава» определилась с двумя новичками, которым в начале следующей недели будет предложено подписать контракт. Речь идет о 21-летнем вратаре Никите Минчеве, который в прошлом сезоне выступал за «Агробизнес», и 22-летнем правом защитнике Никите Кононове из перволигового ФК «ЮКСА».

Также в активе Кононова выступления за юношескую сборную Украины. Они были на просмотре и произвели хорошее впечатление на тренерский штаб «Полтавы».

Следующий контрольный матч «горожане» проведут 6 июля с «Викторией».

Ранее сообщалось о том, что спарринг новичков УПЛ завершился победой «Полтавы».