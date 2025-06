Снова не Ванат. Сандерленд закрыл трансфер игрока Атлетико

Защитник Рейнилду Мандава перейдет из мадридского «Атлетико» в «Сандерленд», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист подписал соглашение с английским клубом, которое рассчитано на 2 года.

Контракт Рейнилду с «матрасниками» истекал 31 июля 2025 года. В сезоне 2024/25 на счету защитника из Мозамбика 30 матчей на клубном уровне, в которых он не отличился ни одним результативным действием.

В «Сандерленд» сватают украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ оформит рекордный трансфер.

