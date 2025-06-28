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Англия
28 июня 2025, 15:53 |
1034
2

Пока не Ванат. Клуб АПЛ оформит рекордный трансфер

Сандерленд купит Диарра за рекордные для себя деньги

28 июня 2025, 15:53 |
1034
2
Пока не Ванат. Клуб АПЛ оформит рекордный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хабиб Диарра

Сандерленд договорился о приобретении хавбека Страсбурга Хабиба Диарра, а сумма трансфера составит около 25 миллионов евро.

Это будет новый трансферный рекорд в истории Черных котов, которые готовятся к выступлениям в АПЛ в новом сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Энцо Ле Фе, которого приобрели за 23,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что трансферным приоритетом Сандерленда является форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат, однако в последнее время конкретики о переговорах нет.

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Сандерленд Страсбург Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Alexander Киев
Та який Ватан, якщо навіть в УПЛ корчиться від уявної болі і потім в момент підтривається і біжить 🤦🏻‍♂️ в АПЛ розчавлять це щеня 😁
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-1
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