Сандерленд договорился о приобретении хавбека Страсбурга Хабиба Диарра, а сумма трансфера составит около 25 миллионов евро.

Это будет новый трансферный рекорд в истории Черных котов, которые готовятся к выступлениям в АПЛ в новом сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Энцо Ле Фе, которого приобрели за 23,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что трансферным приоритетом Сандерленда является форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат, однако в последнее время конкретики о переговорах нет.