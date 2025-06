Едет в Европу. Именитый игрок не смог привыкнуть к Саудовской Аравии

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт намерен покинуть чемпионат Саудовской Аравии и попросил руководство клуба о расторжении контракта.

31-летний футболист так и не смог привыкнуть к стране, погоде и местной культуре, поэтому планирует вернуться обратно в Европу. Срок соглашения с клубом истекает в июле 2026 года, но испанец готов отказаться от всей зарплаты за следующий сезон, чтобы его отпустили свободным агентом.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что это окончательное решение, «Аль-Наср» не намерен препятствовать уходу опытного футболиста. Одноклубник Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов – одним из главных претендентов на Ляпорта считается испанский «Реал», который хотел бы усилить оборону накануне старта сезона 2025/26.

Эмерик перебрался в Саудовскую Аравию из английского «Манчестер Сити» в августе 2023 года за 27,5 млн евро. Защитник получает третью зарплату в мире среди игроков своего амплуа, но даже такие деньги не убедили его остаться в «Аль-Насре».

