ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26
Дизайн формы – полностью черный
Английский клуб «Тоттенхэм» официально представил новый комплект выездной формы на сезон 2025/26, разработанный компанией Nike.
Дизайн формы – полностью черный, а сопровождает ее слоган: In Darkness We Dare (В темноте мы осмеливаемся).
Этот цвет выбран не случайно – он символизирует возвращение матчей Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Как подчеркивает клуб, форма «создана для скорости и задумана для скрытного маневра».
В презентации новой экипировки приняли участие несколько игроков основной команды, среди которых – Доминик Соланке, Педро Порро, Джед Спенс, а также Сон Хын Мин, чье дальнейшее будущее в лондонском клубе на данный момент остается неопределенным.
ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26
Your new favourite kit is here 👀– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025
😮💨– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 27, 2025
This kit in the Champions League 🤌– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 27, 2025
Our 2025/26 away shirt is available with a bespoke sleeve badge celebrating our Europa League win 🏆
🖤✨– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025
Men in black 🕴️– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025
In darkness we dare 🖤– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025
Our new Nike Away Kit for the 2025/26 season is now available exclusively in-store and online 🛍️
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