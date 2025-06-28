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Англия
28 июня 2025, 06:55 | Обновлено 28 июня 2025, 07:13
82
0

ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26

Дизайн формы – полностью черный

28 июня 2025, 06:55 | Обновлено 28 июня 2025, 07:13
82
0
ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26
ФК Тоттнехэм

Английский клуб «Тоттенхэм» официально представил новый комплект выездной формы на сезон 2025/26, разработанный компанией Nike.

Дизайн формы – полностью черный, а сопровождает ее слоган: In Darkness We Dare (В темноте мы осмеливаемся).

Этот цвет выбран не случайно – он символизирует возвращение матчей Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Как подчеркивает клуб, форма «создана для скорости и задумана для скрытного маневра».

В презентации новой экипировки приняли участие несколько игроков основной команды, среди которых – Доминик Соланке, Педро Порро, Джед Спенс, а также Сон Хын Мин, чье дальнейшее будущее в лондонском клубе на данный момент остается неопределенным.

ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26

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Тоттенхэм фото игровая форма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Nike Доминик Соланке Педро Порро Джед Спенс Сон Хын Мин
Николай Степанов Источник: ФК Тоттенхэм
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