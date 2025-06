Английский клуб «Тоттенхэм» официально представил новый комплект выездной формы на сезон 2025/26, разработанный компанией Nike.

Дизайн формы – полностью черный, а сопровождает ее слоган: In Darkness We Dare (В темноте мы осмеливаемся).

Этот цвет выбран не случайно – он символизирует возвращение матчей Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Как подчеркивает клуб, форма «создана для скорости и задумана для скрытного маневра».

В презентации новой экипировки приняли участие несколько игроков основной команды, среди которых – Доминик Соланке, Педро Порро, Джед Спенс, а также Сон Хын Мин, чье дальнейшее будущее в лондонском клубе на данный момент остается неопределенным.

ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму на сезон 2025/26

Your new favourite kit is here 👀 – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025

😮‍💨 – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 27, 2025

This kit in the Champions League 🤌



Our 2025/26 away shirt is available with a bespoke sleeve badge celebrating our Europa League win 🏆 – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 27, 2025

🖤✨ – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025

Men in black 🕴️ – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2025