Не пригодился. Партнер Малиновского в ближайшее время покинет Дженоа

Итальянский клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, принял решение отказаться от услуг Алессандро Дзаноли, который на протяжении сезона находился в аренде.

По информации инсайдера Николо Скиры, «грифоны» не будут пользоваться опцией выкупа контракта футболиста за семь миллионов евро. Игрок вернется по завершению действия аренды в «Наполи».

На счету Алессандро 33 матч за «Дженоа», в которых был забит один гол и оформлен один ассист.

