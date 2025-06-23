Не пригодился. Партнер Малиновского в ближайшее время покинет Дженоа
Алессандро Дзаноли по завершения аренды вернется в «Наполи»
Итальянский клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, принял решение отказаться от услуг Алессандро Дзаноли, который на протяжении сезона находился в аренде.
По информации инсайдера Николо Скиры, «грифоны» не будут пользоваться опцией выкупа контракта футболиста за семь миллионов евро. Игрок вернется по завершению действия аренды в «Наполи».
На счету Алессандро 33 матч за «Дженоа», в которых был забит один гол и оформлен один ассист.
Confirmed! #Genoa have decided not to trigger the option to buy (€7M) for Alessandro #Zanoli, who will return to #Napoli. #transfers https://t.co/Jv5APSrCw7— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2025
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