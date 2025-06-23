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Италия
23 июня 2025, 10:58 | Обновлено 23 июня 2025, 10:59
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Не пригодился. Партнер Малиновского в ближайшее время покинет Дженоа

Алессандро Дзаноли по завершения аренды вернется в «Наполи»

23 июня 2025, 10:58 | Обновлено 23 июня 2025, 10:59
140
0
Не пригодился. Партнер Малиновского в ближайшее время покинет Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дзаноли

Итальянский клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, принял решение отказаться от услуг Алессандро Дзаноли, который на протяжении сезона находился в аренде.

По информации инсайдера Николо Скиры, «грифоны» не будут пользоваться опцией выкупа контракта футболиста за семь миллионов евро. Игрок вернется по завершению действия аренды в «Наполи».

На счету Алессандро 33 матч за «Дженоа», в которых был забит один гол и оформлен один ассист.

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Дженоа Алессандро Дзаноли Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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