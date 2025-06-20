Барселона ведет переговоры по 19-летнему вингеру. Романо подтвердил
Руни Барджи привлекает внимание испанского гранда
Шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, испанский гранд ведет переговоры по подписанию 19-летнего футболиста. «Барселона» связалась с датским клубом осле того, как «Порту» отправил предложение по Барджи 2 недели назад. Этот трансфер не связан с Нико Уильямсом.
Большую часть прошедшего сезона Руни Барджи пропустил из-за травмы крестообразных. Он успел сыграть лишь 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барселоны» выступили против трансфера, которого хочет Ямаль.
🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025
Barça are monitoring the Swedish talent after Porto already sent a bid two weeks ago. Separate option from Nico Williams deal. pic.twitter.com/0GYGlXPdCN
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