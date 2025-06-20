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Испания
20 июня 2025, 10:55 |
569
0

Барселона ведет переговоры по 19-летнему вингеру. Романо подтвердил

Руни Барджи привлекает внимание испанского гранда

20 июня 2025, 10:55 |
569
0
Барселона ведет переговоры по 19-летнему вингеру. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Руни Барджи

Шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд ведет переговоры по подписанию 19-летнего футболиста. «Барселона» связалась с датским клубом осле того, как «Порту» отправил предложение по Барджи 2 недели назад. Этот трансфер не связан с Нико Уильямсом.

Большую часть прошедшего сезона Руни Барджи пропустил из-за травмы крестообразных. Он успел сыграть лишь 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барселоны» выступили против трансфера, которого хочет Ямаль.

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Руни Барджи трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Дании по футболу Барселона Копенгаген Порту
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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