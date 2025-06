Барселона ведет переговоры по 19-летнему вингеру. Романо подтвердил

Шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд ведет переговоры по подписанию 19-летнего футболиста. «Барселона» связалась с датским клубом осле того, как «Порту» отправил предложение по Барджи 2 недели назад. Этот трансфер не связан с Нико Уильямсом.

Большую часть прошедшего сезона Руни Барджи пропустил из-за травмы крестообразных. Он успел сыграть лишь 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось о том, что лидеры «Барселоны» выступили против трансфера, которого хочет Ямаль.

🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.



Barça are monitoring the Swedish talent after Porto already sent a bid two weeks ago. Separate option from Nico Williams deal.