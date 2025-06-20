Лидеры Барселоны выступили против трансфера, которого хочет Ямаль

Каталонская «Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

«Сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». Однако против этого трансфера неожиданно выступили лидеры клуба – Алекс Бальде, Педри, Фермин Лопес и Ферран Торрес. О подписании игрока мечтает Ламин Ямаль, который лично попросил клуб о трансфере вингера.

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил «Барселоне» уйти, если они совершат трансфер Уильямса.