Ещё один признак будущего трансфера. Вирц отдыхает с футболистом Ливерпуля

Вирц и Фримпонг отдыхают вместе перед стартом в «Ливерпуле».

Флориан Вирц и Джереми Фримпонг проводят отпуск у моря. Фото с яхты опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Предположительно, они находятся в Черногории.

Фримпонг уже оформил переход в «Ливерпуль», а Вирцу предстоит медосмотр перед подписанием контракта.

В сезоне 2023/24 они вместе завоевали чемпионат и Кубок Германии с «Байером».

Jeremie Frimpong and Florian Wirtz, on holiday together… ready for #LFC 🛑🚤 pic.twitter.com/RN4iF6Bg2Y

Florian Wirtz and frimpong to Liverpool who says no ? pic.twitter.com/8mqkUxsuTd