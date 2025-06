ФОТО. Пилот Формулы-1 с украинскими корнями сделал подарок Месси

Лионель Месси получил особенный подарок от своего земляка и гонщика Формулы-1 Франко Колапинто незадолго до матча «Интер Майами» с египетским «Аль-Ахли» на Клубном чемпионате мира в США.

22-летний пилот подарил капитану сборной Аргентины свой шлем из прошлого сезона Формулы-2, желая Месси удачи.

К подарку прилагалось послание: «Спасибо за радость и уроки. Всего наилучшего».

Ранее Месси отправил Колапинто тренировочную футболку с автографом, после чего гонщик поблагодарил, назвав её символом большой удачи и пообещав оформить в рамку.

Франко Колапинто, аргентинский пилот Формулы-1, имеет украинские корни. Его мать, Андреа Трофимчук, родом из Волыни, и её семья эмигрировала в Аргентину в 1938 году по польским документам. Эту информацию подтвердила Ассоциация украинцев города Росарио в Аргентине.

