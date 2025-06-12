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Германия
12 июня 2025, 19:34 | Обновлено 12 июня 2025, 20:18
251
0

«Начал новую главу». Сане тепло попрощался с фанатами Баварии

Лерой перебрался в чемпионат Турции

12 июня 2025, 19:34 | Обновлено 12 июня 2025, 20:18
251
0
«Начал новую главу». Сане тепло попрощался с фанатами Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий вингер «Баварии» Лерой Сане обратился к фанатам мюнхенской «Баварии», написав прощальное письмо перед переходом в «Галатасарай».

«Дорогие болельщики «Баварии», после 5 насыщенных лет, проведенных в Мюнхене, я решил начать новую главу в будущем сезоне. Я невероятно горжусь тем, что провел в футболке лучшего и крупнейшего клуба Германии более 200 матчей, и всегда буду дорожить титулами, которые мы завоевали вместе.

Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и особенно вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь признателен за время, проведенное в «Баварии», – написал футболист.

В прошлом сезоне Лерой Сане сыграл за Баварию 45 матчей и забил 13 мячей. По информации портала Transfermarkt, он оценивается в 32 миллиона евро. К Галатасараю игрок присоединится в статусе свободного агента.

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Лерой Сане Галатасарай Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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