«Начал новую главу». Сане тепло попрощался с фанатами Баварии

Немецкий вингер «Баварии» Лерой Сане обратился к фанатам мюнхенской «Баварии», написав прощальное письмо перед переходом в «Галатасарай».

«Дорогие болельщики «Баварии», после 5 насыщенных лет, проведенных в Мюнхене, я решил начать новую главу в будущем сезоне. Я невероятно горжусь тем, что провел в футболке лучшего и крупнейшего клуба Германии более 200 матчей, и всегда буду дорожить титулами, которые мы завоевали вместе.

Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и особенно вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь признателен за время, проведенное в «Баварии», – написал футболист.

В прошлом сезоне Лерой Сане сыграл за Баварию 45 матчей и забил 13 мячей. По информации портала Transfermarkt, он оценивается в 32 миллиона евро. К Галатасараю игрок присоединится в статусе свободного агента.