Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне
Бельгиец станет игроком «Наполи»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне станет игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний футболист получил зеленый свет на переход в итальянский гранд. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон. Также игроку еще предстоит пройти медицинский осмотр.
Кевин присоединится к клубу из Неаполя в качестве свободного агента. Его соглашение с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.
В прошедшем сезоне Кевин Де Брюйне провел 40 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что Кевин Де Брюйне уходит из «Манчестер Сити» как рекордсмен топ-5 чемпионатов.
🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne to Napoli, here we go! Final green light arrives from Belgian star to join Italian champions.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025
Two year deal + option agreed, medical and formal steps to follow for KDB to become Napoli player.
Massive signing for Napoli, planning for more to come. pic.twitter.com/BNPQzai26r
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