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  4. Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне
Италия
11 июня 2025, 09:40 |
981
2

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне

Бельгиец станет игроком «Наполи»

11 июня 2025, 09:40 |
981
2
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне станет игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист получил зеленый свет на переход в итальянский гранд. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон. Также игроку еще предстоит пройти медицинский осмотр.

Кевин присоединится к клубу из Неаполя в качестве свободного агента. Его соглашение с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.

В прошедшем сезоне Кевин Де Брюйне провел 40 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Кевин Де Брюйне уходит из «Манчестер Сити» как рекордсмен топ-5 чемпионатов.

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Кевин Де Брюйне Наполи Манчестер Сити Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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ZloyDeda
Судаков у прольоті як фанера над... Тому немає жодних підстав вірити вкиданням які розповсюджують зацікавлені особи про якісь переговори стосовно Судакова з Наполі. Все - крамницю зачинено!
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+1
ivankondrat96
Наполі провернув класну угоду. Безкоштовно отримає чудового гравця. 
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+1
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