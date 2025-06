Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне станет игроком «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист получил зеленый свет на переход в итальянский гранд. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон. Также игроку еще предстоит пройти медицинский осмотр.

Кевин присоединится к клубу из Неаполя в качестве свободного агента. Его соглашение с «Манчестер Сити» истекает 30 июня.

В прошедшем сезоне Кевин Де Брюйне провел 40 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Кевин Де Брюйне уходит из «Манчестер Сити» как рекордсмен топ-5 чемпионатов.

🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne to Napoli, here we go! Final green light arrives from Belgian star to join Italian champions.



Two year deal + option agreed, medical and formal steps to follow for KDB to become Napoli player.



Massive signing for Napoli, planning for more to come. pic.twitter.com/BNPQzai26r