Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером
Греция
09 июня 2025, 17:19 |
1183
1

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером

Кристиан Киву вернулся в миланский клуб

09 июня 2025, 17:19 |
1183
1
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером
ФК Интер. Кристиан Киву

Клуб Серии A Интер официально объявил о назначении нового тренером, которым стал румынский специалист Кристиан Киву.

Наставник заменил Симоне Индзаги, который после поражения в финале Лиги чемпионов ушел в Аль-Хиляль. Договор подписан на два года.

Экс-защитник миланцев выступал за Интер с 2007 по 2014 годы.

В тренерской карьере работал с различными юношескими командами Интера, а с февраля 2025 перебрался в Парму, которая завершила сезон Серии A на 16-й позиции.

По теме:
«Это и не топ, и не провал». Реакция фанов на приход ван Леувена в Кривбасс
Знаменитый клуб, где играли Пирло и Гвардиола, прекратит свое существование
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Интер Милан Кристиан Киву Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер
Футбол | 09 июня 2025, 15:50 0
«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер
«ПСЖ очень заинтересован». Романо оценил шансы Забарного на трансфер

Авторитетный журналист прокомментировал трансферную сагу украинца

Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09 июня 2025, 07:48 16
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену

Илья хочет перейти в «ПСЖ»

Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Теннис | 09.06.2025, 05:55
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Футбол | 09.06.2025, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
Футбол | 09.06.2025, 03:12
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Вони там з глузду з'їхали, з іх фінансами не могли якогось норм тренера знайти ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Рой Джонс назвал четырех лучших боксеров в истории
Рой Джонс назвал четырех лучших боксеров в истории
08.06.2025, 00:32
Бокс
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
07.06.2025, 22:44 7
Теннис
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем