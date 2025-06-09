ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером
Кристиан Киву вернулся в миланский клуб
Клуб Серии A Интер официально объявил о назначении нового тренером, которым стал румынский специалист Кристиан Киву.
Наставник заменил Симоне Индзаги, который после поражения в финале Лиги чемпионов ушел в Аль-Хиляль. Договор подписан на два года.
Экс-защитник миланцев выступал за Интер с 2007 по 2014 годы.
В тренерской карьере работал с различными юношескими командами Интера, а с февраля 2025 перебрался в Парму, которая завершила сезон Серии A на 16-й позиции.
A new chapter waiting to be written 🖊️— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 9, 2025
Cristian Chivu is our new head coach 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian
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