Пиза определилась с заменой Индзаги. Это другая легенда сборной Италии
Андреа Пирло ведет переговоры с клубом
Итальянская «Пиза», которая с нового сезона будет играть в Серии А, нашла нового тренера на место Филиппо Индзаги.
Известный инсайдер Николо Скира проинформировал, что клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии Андреа Пирло.
Андреа уже близкого одного года находится без работы. Последний раз Пирло возглавлял «Сампдорию», с которой проработал один сезон.
Напомним, что Индзаги вывел «Пизу» в Серию А, однако специалист решил с нового сезона перейти в клуб «Палермо», выступающий в Серии В.
#Pisa have opened talks with Andrea #Pirlo for the coach role. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2025
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