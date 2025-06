Пиза определилась с заменой Индзаги. Это другая легенда сборной Италии

Итальянская «Пиза», которая с нового сезона будет играть в Серии А, нашла нового тренера на место Филиппо Индзаги.

Известный инсайдер Николо Скира проинформировал, что клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии Андреа Пирло.

Андреа уже близкого одного года находится без работы. Последний раз Пирло возглавлял «Сампдорию», с которой проработал один сезон.

Напомним, что Индзаги вывел «Пизу» в Серию А, однако специалист решил с нового сезона перейти в клуб «Палермо», выступающий в Серии В.

