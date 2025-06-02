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  4. Пиза определилась с заменой Индзаги. Это другая легенда сборной Италии
Италия
02 июня 2025, 09:57 | Обновлено 02 июня 2025, 09:58
368
0

Пиза определилась с заменой Индзаги. Это другая легенда сборной Италии

Андреа Пирло ведет переговоры с клубом

02 июня 2025, 09:57 | Обновлено 02 июня 2025, 09:58
368
0
Пиза определилась с заменой Индзаги. Это другая легенда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Итальянская «Пиза», которая с нового сезона будет играть в Серии А, нашла нового тренера на место Филиппо Индзаги.

Известный инсайдер Николо Скира проинформировал, что клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии Андреа Пирло.

Андреа уже близкого одного года находится без работы. Последний раз Пирло возглавлял «Сампдорию», с которой проработал один сезон.

Напомним, что Индзаги вывел «Пизу» в Серию А, однако специалист решил с нового сезона перейти в клуб «Палермо», выступающий в Серии В.

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Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу Андреа Пирло назначение тренера Филиппо Индзаги
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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