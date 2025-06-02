У Ромы возникли проблемы с трансфером Довбика

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини станет новым главным тренером римской «Ромы».

По информации итальянских СМИ, Гасперини может отказаться от услуг Артема Довбика, ведь его не впечатляет его игра. Однако проблема в том, что у «Ромы» пока нет реальных покупателей на Довбика. Им интересовалась «Жирона», однако до активной фазы переговоров дело так и не дошло. «Рома» хочет получить за возможный трансфер Артема ту сумму, которую она прошлым летом заплатила «Жироне» – минимум 30 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».