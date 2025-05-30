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Англия
30 мая 2025, 19:07 | Обновлено 30 мая 2025, 19:42
761
0

ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне

Интересное решение от жителей города

30 мая 2025, 19:07 | Обновлено 30 мая 2025, 19:42
761
0
ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Известный бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне попрощался с английским клубом «Манчестер Сити», за который отыграл около десяти лет.

Перед последним поединком Кевина в футболе «голубых» на «Этихад Стэдиум» болельщики сделали в Манчестере большой мурал, посвященный футболисту.

Как только был завершен сезон в английский лиге, жители города убрали рисунок, который сделали в честь Де Брюйне.

Кевин в составе «Манчестер Сити» провел 422 поединка, в которых забил 108 мячей и отдал 177 ассистов.

ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне

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фото чемпионат Англии по футболу Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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