ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне
Интересное решение от жителей города
Известный бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне попрощался с английским клубом «Манчестер Сити», за который отыграл около десяти лет.
Перед последним поединком Кевина в футболе «голубых» на «Этихад Стэдиум» болельщики сделали в Манчестере большой мурал, посвященный футболисту.
Как только был завершен сезон в английский лиге, жители города убрали рисунок, который сделали в честь Де Брюйне.
Кевин в составе «Манчестер Сити» провел 422 поединка, в которых забил 108 мячей и отдал 177 ассистов.
ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне
The mural dedicated to Kevin De Bruyne has been removed. 🥲 pic.twitter.com/JjFrNaG39C— EuroFoot (@eurofootcom) May 30, 2025
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