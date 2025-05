Известный бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне попрощался с английским клубом «Манчестер Сити», за который отыграл около десяти лет.

Перед последним поединком Кевина в футболе «голубых» на «Этихад Стэдиум» болельщики сделали в Манчестере большой мурал, посвященный футболисту.

Как только был завершен сезон в английский лиге, жители города убрали рисунок, который сделали в честь Де Брюйне.

Кевин в составе «Манчестер Сити» провел 422 поединка, в которых забил 108 мячей и отдал 177 ассистов.

ФОТО. Недолго музыка играла. В Манчестере убрали мурал Де Брюйне

The mural dedicated to Kevin De Bruyne has been removed. 🥲 pic.twitter.com/JjFrNaG39C