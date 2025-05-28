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28 мая 2025, 02:03 |
419
0

ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим внешним видом, подписывая контракт

17-летний Ламин Ямаль в своём репертуаре

28 мая 2025, 02:03 |
419
0
ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим внешним видом, подписывая контракт
X. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.

Клуб официально объявил о подписании соглашения.

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Но обсуждение в сети вызвал не столько сам факт сделки, сколько внешний вид 17-летнего футболиста: шорты, свитшот и кепка набок. Образ Ямаля быстро стал вирусным.

На церемонии присутствовал и отец игрока Мунир Насрауи, который с энтузиазмом приветствовал болельщиков.

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фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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