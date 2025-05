ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим внешним видом, подписывая контракт

Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.

Клуб официально объявил о подписании соглашения.

Но обсуждение в сети вызвал не столько сам факт сделки, сколько внешний вид 17-летнего футболиста: шорты, свитшот и кепка набок. Образ Ямаля быстро стал вирусным.

На церемонии присутствовал и отец игрока Мунир Насрауи, который с энтузиазмом приветствовал болельщиков.

Lamine Yamal's father applauding with the Barça fans after the renewal signing today.pic.twitter.com/wR71WbzVg2