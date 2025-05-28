ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим внешним видом, подписывая контракт
17-летний Ламин Ямаль в своём репертуаре
Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.
Клуб официально объявил о подписании соглашения.
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Но обсуждение в сети вызвал не столько сам факт сделки, сколько внешний вид 17-летнего футболиста: шорты, свитшот и кепка набок. Образ Ямаля быстро стал вирусным.
На церемонии присутствовал и отец игрока Мунир Насрауи, который с энтузиазмом приветствовал болельщиков.
Lamine Yamal's father applauding with the Barça fans after the renewal signing today.pic.twitter.com/wR71WbzVg2— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) May 27, 2025
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