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Англия
21 мая 2025, 17:04 | Обновлено 21 мая 2025, 17:27
1230
1

Инсайдер: бразильский вингер Реала начал переговоры с Арсеналом

Английский клуб настроен купить Родриго

21 мая 2025, 17:04 | Обновлено 21 мая 2025, 17:27
1230
1
Инсайдер: бразильский вингер Реала начал переговоры с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения 24-летнего вингера «Реала» Родриго.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «канониры» сделали первый шаг и начали переговоры с футболистом. Именно же футболист является одним из потенциальных кандидатов на выход в составе «сливочных». Бразильскому спортсмену не нравится отношение клуба к нему.

«Арсенал» изучает все возможные варианты трансфера, поскольку переговоры легкими не будут.

В течение текущего сезона Родриго сыграл 50 матчей, забив 13 мячей и отдав 10 ассистов.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Денис Брегін
правильно зроблять якщо вдасться впарити його.
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