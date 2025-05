Инсайдер: бразильский вингер Реала начал переговоры с Арсеналом

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения 24-летнего вингера «Реала» Родриго.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «канониры» сделали первый шаг и начали переговоры с футболистом. Именно же футболист является одним из потенциальных кандидатов на выход в составе «сливочных». Бразильскому спортсмену не нравится отношение клуба к нему.

«Арсенал» изучает все возможные варианты трансфера, поскольку переговоры легкими не будут.

В течение текущего сезона Родриго сыграл 50 матчей, забив 13 мячей и отдав 10 ассистов.

