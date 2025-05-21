Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки

Марокканский «Видад» интересуется легендарным португальским нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, африканский клуб уже начал переговоры с 40-летним футболистом. Главным своим козырем «Видад» считает возможность дать Криштиану Роналду сыграть на клубном чемпионате мира летом 2025 года.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил предложение от неназванного бразильского клуба.