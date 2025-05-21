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  4. Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки
Саудовская Аравия
21 мая 2025, 16:15 |
1572
1

Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки

Криштиану может присоединиться к марокканскому «Видаду»

21 мая 2025, 16:15 |
1572
1
Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Марокканский «Видад» интересуется легендарным португальским нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, африканский клуб уже начал переговоры с 40-летним футболистом. Главным своим козырем «Видад» считает возможность дать Криштиану Роналду сыграть на клубном чемпионате мира летом 2025 года.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил предложение от неназванного бразильского клуба.

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Дмитрий Вус Источник: Marca
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Saar
Ви ненормальні!?? Теперішній клуб пропонує Роналду 200 лямів! А Рон сказав, що хоче боротись за найвищі трофеї і не впевнений в клубі. Питання до журналюгів: цей африканський клуб буде боротись за найвищі трофеї!??? Він заплатить таку ж зарплату , як і Саудити!??? СУМНІВАЮСЬ ! Як і у вашій "новині"!
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