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  4. ФОТО. Его не изменить. Щенсны с сигарой отпраздновал победу в Ла Лиге
Испания
16 мая 2025, 13:20 |
1704
0

ФОТО. Его не изменить. Щенсны с сигарой отпраздновал победу в Ла Лиге

Поляк решил не откладывать любимое дело

16 мая 2025, 13:20 |
1704
0
ФОТО. Его не изменить. Щенсны с сигарой отпраздновал победу в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

15 мая в 36-м туре испанской Ла Лиги был проведен матч между «Эспаньолом» и «Барселоной».

Без лишних проблем «Барселона» обыграла соперника (2:0) и досрочно стала победителем чемпионата Испании 2024/25.

Польский воратар «блаугранас» Войцех Щенсни в раздевалке после матча закурил сигару в честь триумфа в национальной лиге.

Пресс-служба клуба не упустила случая и опубликовала поляка в процессе курения.

«Войцех Щенсны наслаждается завершением карьеры», – в шутку написала «Барселона».

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Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона Войцех Щенсны
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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