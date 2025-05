ФОТО. Его не изменить. Щенсны с сигарой отпраздновал победу в Ла Лиге

15 мая в 36-м туре испанской Ла Лиги был проведен матч между «Эспаньолом» и «Барселоной».

Без лишних проблем «Барселона» обыграла соперника (2:0) и досрочно стала победителем чемпионата Испании 2024/25.

Польский воратар «блаугранас» Войцех Щенсни в раздевалке после матча закурил сигару в честь триумфа в национальной лиге.

Пресс-служба клуба не упустила случая и опубликовала поляка в процессе курения.

«Войцех Щенсны наслаждается завершением карьеры», – в шутку написала «Барселона».

Wojciech Szczęsny enjoying his retirement. pic.twitter.com/pYYIL0LLfi

My kind of town, Barcelona is. pic.twitter.com/jNCQeilqWk