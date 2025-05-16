Обошел Месси. Педри в 22 года провел юбилейный матч за Барселону

15 мая «Барселона» на выезде уверенно разобралась с «Эспаньолом» в 36-м туре Ла Лиги (2:0).

Благодаря этой победе «сине-гранатовые» досрочно стали победителями чемпионата Испании 2024/25. Клуб в 28-й раз в своей истории завоевал титул Ла Лиги.

Поединок против «Эспаньола» стал особенным не только для команды, но и для полузащитника «Барселоны» Педри, который отыграл 200-й матч за «блаугранас».

Футболисту удалось стать самым молодым игроком в составе «Барселоны», которому удалось достичь отметки в 200 матчей. Педри установил это достижение в 22 года и 171 день.

Испанец в рейтинге обошел легендарного Лионеля Месси, который провел свой 200-й матч в возрасте 22 года и 273 дня.

На счету Педри 26 голов и 21 ассист в футболке «Барселоны».

Congratulations Pedri on a new milestone! 👏👏👏 pic.twitter.com/51lcbnr0J6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2025