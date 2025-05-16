ВИДЕО. Первые эмоции Флика после триумфа Барселоны в Ла Лиге

Каталонская Барселона уверенно обыграла Эспаньол (2:0) В матче 38 тура испанской Ла Лиги и досрочно гарантировала себе золотые медали чемпионата Испании.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик поделился эмоциями после уверенного триумфа в Ла Лиге, похвалив своих подопечных:

«Команда очень хорошо провела сезон, тем более вторую половину, ведь мы не проиграли ни одного матча. Поздравляю игроков и болельщиков. Сегодня мы очень счастливы.

Мы на любую игру настраивались положительно. Мы знали, чего хотим от каждого матча. У нас была философия атаковать, и мы хорошо ее выполнили, – лаконично заявил Флик.