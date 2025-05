Фабрицио Романо: Арсенал оформил первый летний трансфер за 60 млн

Испанский полузащитник баскского «Реал Сосьедада» Мартин Субименди вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» приняли решение активировать клаусулу 26-летнего футболиста, которая составляет 60 миллионов евро. В эту же сумму оценивает его стоимость портал Transfermarkt.

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее Хаби Алонсо выбрал Мартина Субименди как одного из футболистов, которых он хочет видеть в мадридском «Реале».

🚨 Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ❤️🤍



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE