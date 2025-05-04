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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 13:10 | Обновлено 04 мая 2025, 13:19
497
0

Матч между ЛНЗ и Заря начнется с опозданием

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени

04 мая 2025, 13:10 | Обновлено 04 мая 2025, 13:19
497
0
Матч между ЛНЗ и Заря начнется с опозданием
УПЛ

Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Черкасской области.

В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Сейчас ждем отбоя воздушной тревоги.

Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря воздушная тревога
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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