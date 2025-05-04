Украина. Премьер лига04 мая 2025, 13:10 | Обновлено 04 мая 2025, 13:19
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Матч между ЛНЗ и Заря начнется с опозданием
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени
04 мая 2025, 13:10 | Обновлено 04 мая 2025, 13:19
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Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Черкасской области.
В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.
Сейчас ждем отбоя воздушной тревоги.
Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).
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