Атака на арбитра. В Индии прервали футбольный матч из-за необычных гостей

На матче Суперкубка Индии произошло одновременно курьезное и неприятное событие.

Матч между «Интер Каши» и «Мумбаи Сити» был остановлен из-за атаки медоносных пчел. Известно, что насекомые ужалили главного арбитра матча и нескольких болельщиков.

Интересно, что арбитр матча решил не убегать от насекомых, а просто лег на газон и ждал пока пчелы успокоятся.

Как сообщили местные СМИ, причиной этого стал болельщик, который ударился о трибуну, из-под которой вылетели пчелы.

Матч между «Интером» и «Мумбаи Сити» (0:1) был доигран на следующий день.

🐝 | WATCH: Honey-bee attack in today's #KalingaSuperCup match between Inter Kashi and Mumbai City FC interrupts the game midway!



Someone in the stands struck a honeycomb nearby, which triggered the bees to sting the referee and some of the fans 🤕



Hope everyone's alright. pic.twitter.com/g9YvSBdcNf