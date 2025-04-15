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Испания
15 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:23
397
0

Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны

Какое атакующее звено «больше, чем клуба» лучшее в нынешнем столетии?

15 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:23
397
0
Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямаль

Впервые после распада знаменитого атакующего трио «Барселоны» – Месси – Суарес – Неймар – атакующее звено «блауграны» обращает на себя взоры всей футбольной Европы.

В нынешнем сезоне атакующая мощь «Барселоны» вылилась в феерию и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов. В главном континентальном турнире команда Ханси Флика на всех парах мчит к финалу. В первом поединке четвертьфинала каталонцы разгромили дортмундскую «Боруссию» – 4:0. И все четыре мяча на счету атакующего трио «сине-гранатовых» – Рафиньи, Левандовского (два мяча) и Ямаля.

Блистает атака «Барселоны» и в Примере. После 31-го тура в активе «больше, чем клуба» 84 забитых мяча. Это на двадцать голов больше, нежели имеет в своем активе идущий на втором месте по забитым мячам «Реал».

И львиную долю всех этих голов забили как раз Левандовски, Рафинья и Ямаль. На их суммарном счету – 79 мячей команды во всех турнирах.

Уже сейчас это атакующее звено «Барсы» называют одним из самых крутых в новейшей истории «Барселоны». Сложно представить, что один из этого трио еще совсем недавно был на грани вынужденного трансфера (Рафинья), второй – совсем юнец (Ямаль), а третий – явный ветеран (Левандовский). Тем не менее, они сработались. И показательно «рвут» и чемпионат Испании, и чемпионскую Лигу.

Однако, при всем уважении к нынешней атаке «Барсы», называть ее по-настоящему великой как минимум неразумно. Или преждевременно. Потому что на данный момент чего-то серьезного они еще не выиграли. Вот если победят в финале ЛЧ, ну, тогда и займут свое высокое место среди своих коллег по атаке в каталонском гранде.

А покамест мы просто отдаем должное нынешнему атакующему трио «Барселоны». И с должным отдаем ему щедрые авансы. А тем временем вспоминаем иные времена «Барселоны» в нынешнем веке, и ее иных героев атаки.

Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Годы выступлений: 2014-2017

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес

Тут все просто. Это знаменитое трио не только лучшее в истории новейшей «Барселоны», но именно его болельщики признали лучшим атакующим трио клубного футбола в нынешнем столетии.

Все трое идеально дополняли друг друга как на футбольном поле, так и за его пределами. Не в последнюю очередь эта троица творила футбольные чудеса из-за того, что партнеры по атаке стали в итоге близкими друзьями по жизни.

В их исполнении игра превратилась в магию. Причем волшебником выступал не только Лео, но и оба его звездных партнера.

За время общих выступлений в «Барсе» трио отличилось 292 забитыми мячами. И выиграло все как на внутренней арене, так и на международной (Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира).

Звездное трио распалось в 2017-м, после резонансного трансфера Неймара в «ПСЖ». И с тех пор начался медленный закат великой «Барселоны». Возможно, нынешнее атакующее трио наконец-то возродит былую славу знаковой команды.

Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это'О

Годы выступлений: 2007-2009

ФК Барселона. Лионель Месси, Самюэль Это'О и Тьерри Анри

Еще одно звездное созвездие в атаке «Барсы». Это трио можно назвать первым по-настоящему великим для «Барсы» в эпоху Гвардиолы. Пеп возглавил «блауграну» в 2008 году, и в том же сезоне его подопечные выиграли все в Испании, и победили в финале ЛЧ «Манчестер Юнайтед».

Молодой Лео Месси стал суперзвездой именно после того сезона, по итогам которого он выиграл свой первый «Золотой мяч». И если его славный путь в «Барселоне» только начинался, то его партнеры по атаке в следующем году покинули «Камп Ноу».

Ветеран Анри, наконец-то выигравший Лигу чемпионов, укатил в МЛС, а Это'О перебрался в чемпионат Италии – в «Интер», с который вскоре тоже выиграет ЛЧ.

Педро, Давид Вилья, Лионель Месси

Годы выступлений: 2010-2013

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Вилья, Лионель Месси и Педро

Наверное, «Барса» тех времен была величайшей в своей истории. Именно та команда Гвардиолы возвела «тики-таку» в догму и пример для подражания всего остального футбольного мира.

В этой связи обязательно нужно упомянуть и о партнерах этого трио в центре поля – праймовые Бускетс, Хави и Иньеста. Без этих не всегда заметных гениев не было бы того блеска в атаке.

Хотя, конечно же, особых слов все равно заслуживает Месси. В 2012-м Лео за календарный год наклепал 91 мяч!

Кроме доминирования на внутренней арене, та «Барса» выиграла и Кубок чемпионов.

Трио распалось после того, как потерявший место в основе Вилья в 2013-м перешел в «Атлетико». Через два года «Камп Ноу» покинул и Педро, которого подписал «Челси».

Деку, Рональдиньо, Самюэль Это'О

Годы выступлений: 2005-2008

ФК Барселона. Самюэль Это'О, Деко и Роналдиньо

«Барселона» тех времен – «предтеча» команды Хосепа Гвардиолы. В 2006 году «блауграна» добыла первый для себя в новом веке Кубок чемпионов. В той команде делал свои первые шаги во взрослом футболе Месси. В той команде громко заявил о себе Иньеста. В той команде по-настоящему расцвел талант Хави. И в той команде добыл свой вожделенный Кубок чемпионов Хенрик Ларссон.

Однако главными действующими лицами в атаке были феноменальный Рональдиньо и неудержимый Это'О.

В 2005-м Рони получил «Золотой мяч», а Самюэль стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Та блестящая, но хрупкая команда Франка Райкарда превратилась в обычную команду после того, как Рональдиньо потерял всякий интерес к футболу и отбыл «на понижение» в «Милан».

Марк Овермарс, Ривалдо, Патрик Клюйверт

Годы выступлений: 1999-2002

Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо, Марк Овермарс и Патрик Клюйверт

Если бы не гениальный Ривалдо, то о «Барсе» на изломе тысячелетий вряд ли кто-то и вспомнил бы, ибо каталонский гранд тех времен был грандом скорее местечковым. Да если и вспоминать именно ту «Барселону», так это, разве что, за бегство ведущего полузащитника Луиша Фигу в «Реал».

Тем не менее, благодаря Ривалдо та «Барселона» все равно была яркой и узнаваемой. В 1999 году Ривалдо выиграл «Золотой мяч». А в 2001-м – стал лучшим бомбардиром «Барсы» и вторым в Ла Лиге (после Рауля).

Но самым памятным достижением этого бразильца в «Барсе» стал матч против «Валенсии» в самом конце сезона 2000/2001. В той игре Ривалдо отличился тремя забитыми мячами, которые позволили его команде добыть победу 3:2 и пробиться на следующий сезон в Лигу чемпионов. Тот хет-трик часто называют лучшим в истории мирового футбола.

В 2002 году Ривалдо покинул «Барсу» из-за конфликта с тренером ван Галом.

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статьи эксклюзив Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль Рафинья Диас Лионель Месси Неймар Луис Суарес Давид Вилья Патрик Клюйверт Марк Овермарс Ривалдо коллекция Sport.ua
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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