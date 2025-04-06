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Англия
06 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:08
486
1

Ливерпуль провалил первый тайм в Лондоне и закончил беспроигрышную серию

Произошло это в Лондоне в матче против Фулхэма

06 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:08
486
1
Ливерпуль провалил первый тайм в Лондоне и закончил беспроигрышную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм - Ливерпуль

Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» неожиданно уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.

«Ливерпуль» пропустил три гола в первом тайме матча Премьер-Лиги впервые после поражения от «Астон Виллы» со счетом 2:7 в октябре 2020 года (1:4 после первого тайма), и впервые после того, как забил первый гол в матче.

«Ливерпуль» впервые за 49 матчей проиграл матч Премьер-Лиги, в котором открыл счет.

«Фулхэм» стал второй командой в сезоне АПЛ, которая смогла победить «Ливерпуль». Первой был «Ноттингем Форест».

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Ливерпуль Фулхэм Фулхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Трохи зарано розслабились. Але все одно чемпіонство від Ліверпуля нікуди не втече
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