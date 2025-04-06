Ливерпуль провалил первый тайм в Лондоне и закончил беспроигрышную серию
Произошло это в Лондоне в матче против Фулхэма
Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» неожиданно уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.
«Ливерпуль» пропустил три гола в первом тайме матча Премьер-Лиги впервые после поражения от «Астон Виллы» со счетом 2:7 в октябре 2020 года (1:4 после первого тайма), и впервые после того, как забил первый гол в матче.
«Ливерпуль» впервые за 49 матчей проиграл матч Премьер-Лиги, в котором открыл счет.
«Фулхэм» стал второй командой в сезоне АПЛ, которая смогла победить «Ливерпуль». Первой был «Ноттингем Форест».
3 - Liverpool have conceded three goals in the first half of a Premier League game for the first time since their 7-2 defeat to Aston Villa in October 2020 (1-4 at HT), and the first time ever after having scored the opening goal of a match in the competition. Lackadaisical. pic.twitter.com/jxcGMtdzXr— OptaJoe (@OptaJoe) April 6, 2025
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