Ливерпуль провалил первый тайм в Лондоне и закончил беспроигрышную серию

Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» неожиданно уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.

«Ливерпуль» пропустил три гола в первом тайме матча Премьер-Лиги впервые после поражения от «Астон Виллы» со счетом 2:7 в октябре 2020 года (1:4 после первого тайма), и впервые после того, как забил первый гол в матче.

«Ливерпуль» впервые за 49 матчей проиграл матч Премьер-Лиги, в котором открыл счет.

«Фулхэм» стал второй командой в сезоне АПЛ, которая смогла победить «Ливерпуль». Первой был «Ноттингем Форест».