Ливерпуль провалил первый тайм в Лондоне и закончил беспроигрышную серию

Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» неожиданно уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.

«Ливерпуль» пропустил три гола в первом тайме матча Премьер-Лиги впервые после поражения от «Астон Виллы» со счетом 2:7 в октябре 2020 года (1:4 после первого тайма), и впервые после того, как забил первый гол в матче.

«Ливерпуль» впервые за 49 матчей проиграл матч Премьер-Лиги, в котором открыл счет.

«Фулхэм» стал второй командой в сезоне АПЛ, которая смогла победить «Ливерпуль». Первой был «Ноттингем Форест».

3 - Liverpool have conceded three goals in the first half of a Premier League game for the first time since their 7-2 defeat to Aston Villa in October 2020 (1-4 at HT), and the first time ever after having scored the opening goal of a match in the competition. Lackadaisical. pic.twitter.com/jxcGMtdzXr