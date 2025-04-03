Ман Сити и Челси поборятся за сербского вратаря. Он когда-то был в МЮ

Ведущие клубы Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» рассматривают вариант подписания 28-летнего вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича.

По информации Tuttosport, оба коллектива планируют усилить вратарскую позицию, поэтому следят за сербским спортсменом. Контракт Мининковича-Савича с «быками» рассчитан до лета 2026 года, однако в договоре прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

Тренер лондонского клуба, Энцо Мареска, недоволен игрой своих голкиперов, поэтому специалист стремится приобрести нового вратаря. В то время как «Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону.

Интересно, что Ваня когда-то числился в «Манчестер Юнатейд», но серб не сыграл ни одного матча за «дьяволов».