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Англия
03 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:40
158
0

Ман Сити и Челси поборятся за сербского вратаря. Он когда-то был в МЮ

Ваня Милинкович-Савич на радаре топ-клубов АПЛ

03 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:40
158
0
Ман Сити и Челси поборятся за сербского вратаря. Он когда-то был в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваня Милинкович-Савич

Ведущие клубы Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» рассматривают вариант подписания 28-летнего вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича.

По информации Tuttosport, оба коллектива планируют усилить вратарскую позицию, поэтому следят за сербским спортсменом. Контракт Мининковича-Савича с «быками» рассчитан до лета 2026 года, однако в договоре прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

Тренер лондонского клуба, Энцо Мареска, недоволен игрой своих голкиперов, поэтому специалист стремится приобрести нового вратаря. В то время как «Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону.

Интересно, что Ваня когда-то числился в «Манчестер Юнатейд», но серб не сыграл ни одного матча за «дьяволов».

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Андрей Витренко Источник: Tuttosport
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