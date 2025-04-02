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Англия
02 апреля 2025, 23:16 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:22
184
0

Неудивительно, что в зоне вылета. Лестер обновил свой антирекорд в АПЛ

«Лисицы» пропускают первыми в 25-м матче сезона

02 апреля 2025, 23:16 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:22
184
0
Неудивительно, что в зоне вылета. Лестер обновил свой антирекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля «Лестер Сити» в выездном матче против «Манчестер Сити» снова пропустил первым в рамках чемпионата.

На счету «лисиц» теперь 25 матчей из 30-ти, в которых они проигрывали 0:1. Это является худшим показателем среди всех команд Премьер-Лиги.

В этом матче Лестер пропустил первым от Джека Грилиша, который до этого не забивал в АПЛ с 16 декабря 2023 года, или 473 дня.

«Лестер» находится на предпоследней строчке и ведет борьбу за выживание.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Александр Сильченко Источник: Opta
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