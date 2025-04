Неудивительно, что в зоне вылета. Лестер обновил свой антирекорд в АПЛ

2 апреля «Лестер Сити» в выездном матче против «Манчестер Сити» снова пропустил первым в рамках чемпионата.

На счету «лисиц» теперь 25 матчей из 30-ти, в которых они проигрывали 0:1. Это является худшим показателем среди всех команд Премьер-Лиги.

В этом матче Лестер пропустил первым от Джека Грилиша, который до этого не забивал в АПЛ с 16 декабря 2023 года, или 473 дня.

«Лестер» находится на предпоследней строчке и ведет борьбу за выживание.

Less than two minutes into his first Premier League start of 2025, Jack Grealish puts Man City ahead against Leicester.



The Foxes have gone 1-0 down in 25 of their 30 league games in 2024-25, the most a team has conceded the opener in their first 30 games of a PL campaign. 😬 pic.twitter.com/zWnCyLJWwy