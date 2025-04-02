ОФИЦИАЛЬНО. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
Легенда харьковского «Металлиста» продолжит карьеру в любительском клубе
Легендарный защитник харьковского «Металлиста» Папа Гуйе нашел новый клуб. Футболист будет выступать за ФК «Куряче» из Днепра. Об этом пишет пресс-служба клуба.
«Папа Гуйе – новый лев в нашей команде! 🔵⚪️ Добро пожаловать в ФК Куриное! Здесь каждый дерется за свой цвет, за свой город, за свою команду. Мы – сила, мы – характер, и теперь ты часть этой истории», – говорится в сообщении.
Папа Гуйе сыграл за Металлист 280 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Семь раз с командой завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и однажды – серебряные.
Ранее сообщалось, что Александр Рабоконь трудоустроился в любительском клубе
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