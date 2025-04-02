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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 11:07 |
1382
1

ОФИЦИАЛЬНО. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине

Легенда харьковского «Металлиста» продолжит карьеру в любительском клубе

02 апреля 2025, 11:07 |
1382
1
ОФИЦИАЛЬНО. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Гуйе

Легендарный защитник харьковского «Металлиста» Папа Гуйе нашел новый клуб. Футболист будет выступать за ФК «Куряче» из Днепра. Об этом пишет пресс-служба клуба.

«Папа Гуйе – новый лев в нашей команде! 🔵⚪️ Добро пожаловать в ФК Куриное! Здесь каждый дерется за свой цвет, за свой город, за свою команду. Мы – сила, мы – характер, и теперь ты часть этой истории», – говорится в сообщении.

Папа Гуйе сыграл за Металлист 280 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Семь раз с командой завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и однажды – серебряные.

Ранее сообщалось, что Александр Рабоконь трудоустроился в любительском клубе

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Папа Гуйе Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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