«Готовимся к ЧМ?» Реакция фанов на участие сборной в турнире в Канаде

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире, который с 7 по 10 июня пройдет в Канаде. Команда Сергея Реброва сыграет два матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

В каждом матче будет победитель. В случае ничейного результата после 90 минут игры команды проведут серию пенальти. По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью – одно и за победу в серии пенальти – 2. Болельщики сборной Украины положительно встретили новость об участии команды в турнире.

Andromed: Классно договорились об участии в этом турнире в Канаде, больше матчей сборной будут.

PullBen: Хорошая новость, летом такие матчи не будут мешать никому. Фанатам будет что смотреть.

Микола Унгурян: В принципе, для сборной может и неплохо. но игрокам не будет ли слишком? у топ-легионеров только завершится сезон, то есть вероятность травм гораздо выше, + длительный перелт и значительная разница во времени, для игроков украинских клубов участников еврокубков – тоже не очень. учитывая, что у них отбор стартует в середине июля, а игрокам еще и отпуск нужен. Но для имиджа страны и сборной это наверняка хорошо такие матчи.

D C: Готовимся к ЧМ в Северной Америке?))))

Стас: Соперники лёгкие так что можно побеждать.

Сергій: Должно быть интересно, так как с НЗ играем впервые вроде-то!

Богдан Тимчук: Это очень крутая инициатива и очень крутое событие. Искренняя благодарность Канаде!

Thomas Pennington: Добро пожаловать! Ждем отличного матча!

Julian Sayegh: Это лучшая новость, которую я слышал за весь год, спасибо вам от ваших канадских фанатов!!!!!

🇨🇦🇺🇦 Ukraine will participate in the “Canadian Shield” Four Nations Tournament in June



In June 2025, the Ukrainian national team will play its first-ever official matches in the “Canadian Shield” Four Nations Tournament in Canada. pic.twitter.com/kVUt68gByO