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Англия
02 марта 2025, 04:45 |
37
0

Кунья забил больше всего голов из-за пределов штрафной среди игроков АПЛ

Матеус занимает первое в этом сезоне по этому показателю

02 марта 2025, 04:45 |
37
0
Кунья забил больше всего голов из-за пределов штрафной среди игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Хавбек «Вулверхэмптона» Матеус Кунья во встрече против «Борнмута» отметился забитым мячом, который стал для него шестым голом из-за пределов штрафной во всех соревнованиях этого сезона – больше всего среди всех игроков АПЛ 2024/25.

1 марта состоялся поединок 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Основное время и овертаймы матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти «вишни» одержали победу (5:4).

Кроме «Борнмута», Кунья забил дальними ударами в ворота «Ливерпуля», «Астон Виллы», «Саутгемптона», «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне бразилец сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 4 результативные передачи.

2 марта «вишни» узнают своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии.

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Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу статистика Борнмут Матеус Кунья
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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