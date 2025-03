Кунья забил больше всего голов из-за пределов штрафной среди игроков АПЛ

Хавбек «Вулверхэмптона» Матеус Кунья во встрече против «Борнмута» отметился забитым мячом, который стал для него шестым голом из-за пределов штрафной во всех соревнованиях этого сезона – больше всего среди всех игроков АПЛ 2024/25.

1 марта состоялся поединок 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Основное время и овертаймы матча завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти «вишни» одержали победу (5:4).

Кроме «Борнмута», Кунья забил дальними ударами в ворота «Ливерпуля», «Астон Виллы», «Саутгемптона», «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне бразилец сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 4 результативные передачи.

2 марта «вишни» узнают своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии.

