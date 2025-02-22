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Испания
22 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 22 февраля 2025, 15:59
1222
3

Ла Лига приняла решение о бане Беллингема, который Реал просил уменьшить

Джуд пропустит два матча в чемпионате Испании

22 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 22 февраля 2025, 15:59
1222
3
Ла Лига приняла решение о бане Беллингема, который Реал просил уменьшить
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Апелляционный комитет федерации футбола Испании принял решение по дисквалификации Джуда Беллингема, которую Реал пытался уменьшить.

Согласно решению апелляционной инстанции, не было неопровержимо доказано, что футболист «сливочных» сказал именно fuck off, а не fuck you.

Беллингем из-за дисквалификации пропустит матчи с «Жироной» и «Бетисом» в Ла Лиге.

Английский полузащитник получил прямую красную карточку в матче против «Осасуны» (1:1) в минувшие выходные в 24-м туре Ла Лиги за то, что нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча Хосе Мунуэри Монтеро.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка)
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Комментарии 3
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Burevestnik
та пох..
Джуд сам винен
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0
ivankondrat96
Тепер, якщо Реал не виграє ці два матчі, будуть кричати, що їх гноблять
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0
VovanSidorovi4
Ни за то считай дали бан на 2 матча.
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-2
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