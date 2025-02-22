Ла Лига приняла решение о бане Беллингема, который Реал просил уменьшить

Апелляционный комитет федерации футбола Испании принял решение по дисквалификации Джуда Беллингема, которую Реал пытался уменьшить.

Согласно решению апелляционной инстанции, не было неопровержимо доказано, что футболист «сливочных» сказал именно fuck off, а не fuck you.

Беллингем из-за дисквалификации пропустит матчи с «Жироной» и «Бетисом» в Ла Лиге.

Английский полузащитник получил прямую красную карточку в матче против «Осасуны» (1:1) в минувшие выходные в 24-м туре Ла Лиги за то, что нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча Хосе Мунуэри Монтеро.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».