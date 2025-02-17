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  4. Постекоглу – первый тренер в истории Тоттенхэма по интересным достижениям
Англия
17 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 17 февраля 2025, 18:49
197
0

Постекоглу – первый тренер в истории Тоттенхэма по интересным достижениям

Произошло это в поединке против «Манчестер Юнайтед»

17 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 17 февраля 2025, 18:49
197
0
Постекоглу – первый тренер в истории Тоттенхэма по интересным достижениям
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу стал первым менеджером в истории клуба, который выиграл оба матча против «Манчестер Юнайтед» в одном розыгрыше АПЛ.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте игры.

Первый матч между этими командами в Премьер-лиге состоялся 29 сентября 2024 года, в котором «шпоры» на выезде разгромили «красных дьяволов» со счетом 3:0. Также Постекоглу стал первым тренером в истории клуба, который выиграл три матча против «МЮ» в одном сезоне во всех соревнованиях (4:3 в Кубке Английской лиги).

В этом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Ангелос Постекоглу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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