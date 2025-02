Постекоглу – первый тренер в истории Тоттенхэма по интересным достижениям

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу стал первым менеджером в истории клуба, который выиграл оба матча против «Манчестер Юнайтед» в одном розыгрыше АПЛ.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте игры.

Первый матч между этими командами в Премьер-лиге состоялся 29 сентября 2024 года, в котором «шпоры» на выезде разгромили «красных дьяволов» со счетом 3:0. Также Постекоглу стал первым тренером в истории клуба, который выиграл три матча против «МЮ» в одном сезоне во всех соревнованиях (4:3 в Кубке Английской лиги).

В этом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

Ange Postecoglou is the first Tottenham manager to do the league double over Manchester United in the Premier League.



He's also the first Spurs manager to win three games against the Red Devils in a single season in the PL era.



And he's just the fourth manager after Ruud… pic.twitter.com/GIgcyrwivM