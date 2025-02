Все готово. Милан в ближайшее время продлит контракт с капитаном

Основной голкипер «Милана» Майк Меньян в ближайшее время продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение голкипера с командой рассчитано на лето 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители итальянского клуба подготовили все необходимые документы для заключения нового договора. Планируется, что «россонери» предложат французу заключить соглашение до лета 2028 года с опцией продления контракта на еще один год.

Если вратарь согласится остаться в клубе, то его зарплата в «Милане» увеличится до пяти миллионов евро в год.

В этом сезоне Майк отыграл 36 матчей во всех турнирах. К тому же в последнее время Меньян все чаще появляется на футбольном поле в роли капитана.

🔴⚫️🇫🇷 All documents are ready for Mike Maignan’s new deal at AC Milan until June 2028.



The agreement also includes an option for further season with new salary worth €5m net per year.



Final step, Maignan has to sign and then it will be official. @MatteMoretto