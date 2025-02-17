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Италия
17 февраля 2025, 14:38 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:40
49
0

Все готово. Милан в ближайшее время продлит контракт с капитаном

«Россонери» ведут переговоры с Майком Меньяном

17 февраля 2025, 14:38 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:40
49
0
Все готово. Милан в ближайшее время продлит контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Основной голкипер «Милана» Майк Меньян в ближайшее время продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение голкипера с командой рассчитано на лето 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители итальянского клуба подготовили все необходимые документы для заключения нового договора. Планируется, что «россонери» предложат французу заключить соглашение до лета 2028 года с опцией продления контракта на еще один год.

Если вратарь согласится остаться в клубе, то его зарплата в «Милане» увеличится до пяти миллионов евро в год.

В этом сезоне Майк отыграл 36 матчей во всех турнирах. К тому же в последнее время Меньян все чаще появляется на футбольном поле в роли капитана.

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Майк Меньян
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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