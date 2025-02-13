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  4. Салах – рекордсмен АПЛ по результативным действиям на выезде в одном сезоне
Англия
13 февраля 2025, 01:27 |
68
0

Салах – рекордсмен АПЛ по результативным действиям на выезде в одном сезоне

Египтянин побил рекорд Энди Коула

13 февраля 2025, 01:27 |
68
0
Салах – рекордсмен АПЛ по результативным действиям на выезде в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах – первый игрок в истории Премьер-лиги, который принял участие в 22 результативных действиях на выезде в одном сезоне (13 голов, 9 ассистов).

12 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей (2:2). Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте.

Египтянин побил рекорд Энди Коула сезона 1993/94, в котором англичанин принял участие в 21 результативном действии в выездных матчах АПЛ.

В этом сезоне английского чемпионата Салах провел 24 матча, забил 22 гола и отдал 14 ассистов. «Ливерпуль» располагается на первой позиции в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Эвертон Стивен Джеррард чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Эвертон - Ливерпуль рекорд Энди Коул
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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