Салах – рекордсмен АПЛ по результативным действиям на выезде в одном сезоне
Египтянин побил рекорд Энди Коула
Мохамед Салах – первый игрок в истории Премьер-лиги, который принял участие в 22 результативных действиях на выезде в одном сезоне (13 голов, 9 ассистов).
12 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей (2:2). Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте.
Египтянин побил рекорд Энди Коула сезона 1993/94, в котором англичанин принял участие в 21 результативном действии в выездных матчах АПЛ.
В этом сезоне английского чемпионата Салах провел 24 матча, забил 22 гола и отдал 14 ассистов. «Ливерпуль» располагается на первой позиции в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).
Mohamed Salah is the first player in the competition’s history to be directly involved in 22 away goals in a single Premier League season.— Squawka (@Squawka) February 12, 2025
◎ 13 games
◉ 13 goals
◉ 9 assists
The Egyptian King breaks Andy Cole’s record of 21 from 1993/94 in the final Merseyside derby at… pic.twitter.com/hRsf65aQCM
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