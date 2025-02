Салах – рекордсмен АПЛ по результативным действиям на выезде в одном сезоне

Мохамед Салах – первый игрок в истории Премьер-лиги, который принял участие в 22 результативных действиях на выезде в одном сезоне (13 голов, 9 ассистов).

12 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей (2:2). Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте.

Египтянин побил рекорд Энди Коула сезона 1993/94, в котором англичанин принял участие в 21 результативном действии в выездных матчах АПЛ.

В этом сезоне английского чемпионата Салах провел 24 матча, забил 22 гола и отдал 14 ассистов. «Ливерпуль» располагается на первой позиции в турнирной таблице (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

