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  4. Ретеги – третий игрок в сезоне, забивший 20+ голов в топ-5 лигах Европы
Италия
08 февраля 2025, 21:31 |
236
1

Ретеги – третий игрок в сезоне, забивший 20+ голов в топ-5 лигах Европы

Матео присоединился к компании Кейна и Салаха

08 февраля 2025, 21:31 |
236
1
Ретеги – третий игрок в сезоне, забивший 20+ голов в топ-5 лигах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал третьим игроком в этом сезоне, который достиг отметки в 20 или более забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах (20 голов, 22 матча).

8 февраля состоялась встреча 24-го тура Серии А между «Вероной» и «Аталантой». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 5:0.

Ранее за Матео 20+ голов в чемпионате забили только Гарри Кейн (21 в 19 матчах) и Мохамед Салах (21 в 23 матчах).

Всего в этом сезоне Ретеги сыграл во всех турнирах 33 матча, отметившись 27 результативными действиями (23 Г + 4 А). Итальянец является лучшим бомбардиром лиги.

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Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Верона Верона - Аталанта Матео Ретеги Мохамед Салах Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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