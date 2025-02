Ретеги – третий игрок в сезоне, забивший 20+ голов в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал третьим игроком в этом сезоне, который достиг отметки в 20 или более забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах (20 голов, 22 матча).

8 февраля состоялась встреча 24-го тура Серии А между «Вероной» и «Аталантой». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 5:0.

Ранее за Матео 20+ голов в чемпионате забили только Гарри Кейн (21 в 19 матчах) и Мохамед Салах (21 в 23 матчах).

Всего в этом сезоне Ретеги сыграл во всех турнирах 33 матча, отметившись 27 результативными действиями (23 Г + 4 А). Итальянец является лучшим бомбардиром лиги.

