Лопес – самый молодой игрок Барсы с 2008, который принял участие в 4 голах
Произошло это в матче против «Валенсии»
26 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги состоялась игра между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (7:1). Забитыми мячами отметились Де Йонг, Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль), Уго Дуро, Левандовский и Таррега (автогол).
Фермин стал самым молодым игроком «Барселоны» с 2008 года (21 год и 260 дней), который в одном матче испанского чемпионата отметился четырьмя голевыми действиями (2 Г + 2 А). В сезоне 2007/2008 в матче лиги против «Реал Вальядолида» Боян Кркич в возрасте 17 лет и 208 дней забил два гола и отдал два ассиста.
В этом сезоне Ла Лиги Лопес провел 21 матч и отметился 8 результативными действиями (3+5). «Каталонцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (13 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
4 - At 21 years and 260 days, Fermín López is the youngest Barcelona player to be involved in four goals in a single LaLiga game (two goals, two assists) since Bojan Krkić against Real Valladolid in March 2008 (17 years and 208 days; two and two). MVP. pic.twitter.com/VqEXYMzOfT— OptaJose (@OptaJose) January 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия старается быть там, где играет Артем
Легендарный центрбек выделил Роналдиньо