Лопес – самый молодой игрок Барсы с 2008, который принял участие в 4 голах

26 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги состоялась игра между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (7:1). Забитыми мячами отметились Де Йонг, Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль), Уго Дуро, Левандовский и Таррега (автогол).

Фермин стал самым молодым игроком «Барселоны» с 2008 года (21 год и 260 дней), который в одном матче испанского чемпионата отметился четырьмя голевыми действиями (2 Г + 2 А). В сезоне 2007/2008 в матче лиги против «Реал Вальядолида» Боян Кркич в возрасте 17 лет и 208 дней забил два гола и отдал два ассиста.

В этом сезоне Ла Лиги Лопес провел 21 матч и отметился 8 результативными действиями (3+5). «Каталонцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (13 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

