Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лопес – самый молодой игрок Барсы с 2008, который принял участие в 4 голах
Испания
27 января 2025, 11:45 |
119
0

Лопес – самый молодой игрок Барсы с 2008, который принял участие в 4 голах

Произошло это в матче против «Валенсии»

27 января 2025, 11:45 |
119
0
Лопес – самый молодой игрок Барсы с 2008, который принял участие в 4 голах
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

26 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги состоялась игра между командами «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (7:1). Забитыми мячами отметились Де Йонг, Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль), Уго Дуро, Левандовский и Таррега (автогол).

Фермин стал самым молодым игроком «Барселоны» с 2008 года (21 год и 260 дней), который в одном матче испанского чемпионата отметился четырьмя голевыми действиями (2 Г + 2 А). В сезоне 2007/2008 в матче лиги против «Реал Вальядолида» Боян Кркич в возрасте 17 лет и 208 дней забил два гола и отдал два ассиста.

В этом сезоне Ла Лиги Лопес провел 21 матч и отметился 8 результативными действиями (3+5). «Каталонцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (13 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

По теме:
Барселона Флика пересекла порог в 100 голов во всех соревнованиях
Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом
Ганс ФЛИК: «Со Щенсны в составе мы ни одного матча не проиграли»
Барселона Валенсия Барселона - Валенсия Фермин Лопес чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
Футбол | 27 января 2025, 11:15 0
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции

Юлия старается быть там, где играет Артем

Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26 января 2025, 22:09 3
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Футбол | 27.01.2025, 09:26
Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27.01.2025, 00:55
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 1
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 1
Футбол
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем