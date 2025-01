Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ

25 января в рамках 23-го тура чемпионата Англии состоялась встреча между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Поединок завершился победой гостей (3:1). Голами отметились Беднарек, Александер Исак (дубль) и Тонали.

Благодаря забитому дублю в ворота «Саутгемптона» Исак сравнялся по количеству голов в АПЛ с Фредди Люнгбергом и занял первое место среди шведских игроков по этому показателю (48).

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александер сыграл 21 матч, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. Команда шведа занимает пятую строчку в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

48 - Alexander Isak has scored his 48th Premier League goal, the joint-most of any Swedish player in the competition, along with Freddie Ljungberg. Furniture. pic.twitter.com/3uIQbkwhIC