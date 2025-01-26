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  4. Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ
Англия
26 января 2025, 11:48 |
309
0

Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ

Александер забил свой 48-й мяч в матче чемпионата против «Саутгемптона»

26 января 2025, 11:48 |
309
0
Исак занял первое место среди шведских игроков по количеству голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

25 января в рамках 23-го тура чемпионата Англии состоялась встреча между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Поединок завершился победой гостей (3:1). Голами отметились Беднарек, Александер Исак (дубль) и Тонали.

Благодаря забитому дублю в ворота «Саутгемптона» Исак сравнялся по количеству голов в АПЛ с Фредди Люнгбергом и занял первое место среди шведских игроков по этому показателю (48).

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александер сыграл 21 матч, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. Команда шведа занимает пятую строчку в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

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Александер Исак Ньюкасл Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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