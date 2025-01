Ван Дейк повторил рекорд Нила за Ливерпуль в Лиге чемпионов

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялся поединок между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.

Благодаря победе в матче против французского «Лилля» Вирджил Ван Дейк смог повторить достижение легендарного защитника Фила Нила – 35 побед в первых 50 матчах за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Ван Дейк сыграл 7 матчей и отметился одним голом. Команда нидерландца возглавляет турнирную таблицу турнира (7 побед, 0 ничьих, 0 поражений).

Virgil Van Dijk has equalled Phil Neal's record for the most victories by a Liverpool player in their first 50 European Cup/Champions League appearances (35). 👏 pic.twitter.com/SYtrUCbH12