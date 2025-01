Бетис и Манчестер Юнайтед на последнем этапе переговоров по Антони

23-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони приближается к переходу в испанский «Бетис».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас команды согласовывают условия аренды, поскольку «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать игрока.

Антони, которого в 2022 году приобрели у «Аякса» за рекордные 95 миллионов евро, не входит в текущие планы главного тренера Рубена Аморима.

В этом сезоне бразилец сыграл 16 матчей за «МЮ», забив 2 гола и сделав одну результативную передачу. Однако из-за высокой конкуренции в составе Антони может получить больше игровой практики в другом клубе.

Итальянский «Комо» также проявлял интерес к бразильцу, но сам игрок склоняется к тому, чтобы провести полгода в Испании.

🚨⚪️🟢 Real Betis are closing in on Antony deal with Man United!



Final details of the agreement being discussed, loan move until June with NO option clause currently included.



Antony has opened doors to the move, Man United will also cover part of the salary. pic.twitter.com/UHJOlo3KMp