Бетис и Манчестер Юнайтед на последнем этапе переговоров по Антони

23-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони приближается к переходу в испанский «Бетис».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас команды согласовывают условия аренды, поскольку «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать игрока.

Антони, которого в 2022 году приобрели у «Аякса» за рекордные 95 миллионов евро, не входит в текущие планы главного тренера Рубена Аморима.

В этом сезоне бразилец сыграл 16 матчей за «МЮ», забив 2 гола и сделав одну результативную передачу. Однако из-за высокой конкуренции в составе Антони может получить больше игровой практики в другом клубе.

Итальянский «Комо» также проявлял интерес к бразильцу, но сам игрок склоняется к тому, чтобы провести полгода в Испании.