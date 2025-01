Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.

Гол Сона против «Арсенала» стал для игрока 27-м в ворота «большой шестерки» в Премьер-лиге. Нападающий занимает третье место по этому показателю. Выше него расположились Джейми Варди (44) и Мохамед Салах (48).

В этом розыгрыше чемпионата Англии Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 ассистами.

