Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ
Выше нападающего «Тоттенхэма» расположились Салах и Варди
15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.
Гол Сона против «Арсенала» стал для игрока 27-м в ворота «большой шестерки» в Премьер-лиге. Нападающий занимает третье место по этому показателю. Выше него расположились Джейми Варди (44) и Мохамед Салах (48).
В этом розыгрыше чемпионата Англии Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 ассистами.
Son Heung-Min scores his 27th goal vs Big 6 in the Prem.— StatMuse FC (@statmusefc) January 15, 2025
Only 2 current players have more: Mo Salah (48) and Jamie Vardy (44). pic.twitter.com/Qh2J3nKmWB
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