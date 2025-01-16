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Англия
16 января 2025, 11:59 | Обновлено 16 января 2025, 12:08
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Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ

Выше нападающего «Тоттенхэма» расположились Салах и Варди

16 января 2025, 11:59 | Обновлено 16 января 2025, 12:08
101
0
Сон – 3-й игрок по количеству голов против большой шестерки в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.

Гол Сона против «Арсенала» стал для игрока 27-м в ворота «большой шестерки» в Премьер-лиге. Нападающий занимает третье место по этому показателю. Выше него расположились Джейми Варди (44) и Мохамед Салах (48).

В этом розыгрыше чемпионата Англии Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» 18 матчей, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 ассистами.

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Сон Хын Мин Мохамед Салах Джейми Варди Тоттенхэм Арсенал Лондон Арсенал - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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