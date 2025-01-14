Источник: сделка между Рухом и Карпатами может быть сорвана

По данным источника ТаТоТаке, сделка между львовскими клубами – «Рухом» и «Карпатами» – может быть сорвана.

«Все фигурирующие в соглашении футболисты успешно прошли медосмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который предоставляет официальное разрешение о допуске к соревнованиям под эгидой УАФ. Алексей Сыч не связывает свое будущее с «Карпатами» и ожидает конкретных предложений из-за границы.

Видим три варианта развития событий:

Алексей Сыч присоединится к Карпатам и соглашение будет подписано.

Суммарная стоимость сделки будет пересмотрена в связи с отсутствием Сыча.

Соглашение сорвется из-за невозможности двух первых пунктов», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что «Рух» и «Карпаты» установили дедлайн на переход футболистов.