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  4. Источник: сделка между Рухом и Карпатами может быть сорвана
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 14:30 |
1070
2

Источник: сделка между Рухом и Карпатами может быть сорвана

Один из футболистов «Руха» рассматривает варианты из-за границы

14 января 2025, 14:30 |
1070
2
Источник: сделка между Рухом и Карпатами может быть сорвана
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

По данным источника ТаТоТаке, сделка между львовскими клубами – «Рухом» и «Карпатами» – может быть сорвана.

«Все фигурирующие в соглашении футболисты успешно прошли медосмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который предоставляет официальное разрешение о допуске к соревнованиям под эгидой УАФ. Алексей Сыч не связывает свое будущее с «Карпатами» и ожидает конкретных предложений из-за границы.

Видим три варианта развития событий:

  • Алексей Сыч присоединится к Карпатам и соглашение будет подписано.
  • Суммарная стоимость сделки будет пересмотрена в связи с отсутствием Сыча.
  • Соглашение сорвется из-за невозможности двух первых пунктов», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что «Рух» и «Карпаты» установили дедлайн на переход футболистов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты Львов Алексей Сыч ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Lulinnha
Вторая Бундеслига для Сыча была бы хорошим началом продолжения карьеры. Кто его агент ? Делайте свою работу. 
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valerafan1
В українському футболі з"явилися дві "зірки": Сич та Калюжний. Не вспіли зіграти по одній грі за збірну, а уявили себе новими шевченками. Пора розум включити і продовжувати працювати в командах, які дали путівку "в життя".
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